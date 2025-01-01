Накопление жира и подгоревшей пищи может быть опасным для уровня гигиены на кухне.

Духовку можно очистить, используя два предмета, которые уже есть на кухне.

Как пишет Ехргеѕѕ, поддерживать свою духовку в чистоте чрезвычайно важно. Согласно опросу, жители Великобритании протирают свою духовку только каждые 18 месяцев, а 2% опрошенных не чистят ее вообще.

Накопление жира и подгоревшей пищи приведет к размножению бактерий, что может сделать пищу менее гигиеничной.

Видео дня

Эксперты супермаркета Britsuperstore советуют чистить духовку простой смесью соды и горячей воды. Далее надо использовать алюминиевую фольгу, чтобы оттереть ее.

"Очистка дверцы духовки может быть сложной задачей, поскольку брызги пищи и жир часто прижигают на поверхности, из-за чего пятна трудно удалить, даже после тщательной чистки. Если прошло много времени с тех пор, как вы в последний раз чистили духовку, важно начать делать это сейчас", - отметил эксперт Ричард Прайс.

По его словам, накопленный жир и пятна от ожогов создают идеальную среду для бактерий, что ставит под угрозу гигиену кухни и безопасность вашего приготовления пищи.

"Использование бикарбоната натрия - это простой и эффективный способ очистки духовки с превосходными результатами всего за три минуты, что делает его идеальным для уборки в последнюю минуту", - объясняет Прайс.

Как очистить духовку

Осторожно покройте дверцу горячей водой и посыпьте ее пищевой содой. Оставьте так на 30 секунд - должна образоваться своеобразная очищающая паста.

Далее надо взять фольгу и смять ее в шарик. Водите ею круговыми движениями по дверце, чтобы очистить ее. Вытрите пасту влажной тканью. Финально протрите стекло бумажным полотенцем, чтобы не осталось полос.

Ранее УНИАН рассказывал, как очистить вытяжку от жира. Чтобы прибор работал хорошо, его нужно содержать в чистоте. В противном случае на кухне появится неприятный запах и конденсат.

Вас также могут заинтересовать новости: