В поселковом совете на жалобы селян разводят руками.

Жители села Роги в Черкасской страдают от атак диких кабанов. Люди жалуются, что животные вытоптали им огороды, съели клубнику и переключились на кукурузу.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что кабаны "путешествуют" по селу то стадом, то в одиночку.

В поселковом совете на жалобы селян разводят руками – мол, пересчитали всех животных, а кабанов не обнаружили.

Читайте такжеСлон проломил дом тайской семьи в поисках еды (видео)В итоге каждый гоняет кабанов, как умеет: кто-то кричит, кто-то петардами пугает или косой. Многие селяне их боятся.

"Страшно выходить. Выходишь и оглядываешься – пожаловалась одна из местных жительниц.

После многочисленных публикаций видео в подтверждение в сельсовете объяснили, что это чужие свиньи заходят в село из соседних охотничьих угодий.

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Автор: Катерина Шварц