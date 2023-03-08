В топ-10 самых безопасных городов для соло-путешественниц попали Дубай, Мадрид, Анталия и Краков.

Дубай (ОАЭ) признали самым безопасным городом для женщин, путешествующих в одиночку.

Как пишет Express со ссылкой на свежее исследование InsureMyTrip, индивидуальные путешествия становятся все более популярными, и многие женщины предпочитают путешествовать в одиночку.

Авторы исследования описывают Дубай как самое безопасное место для женщин, чтобы ходить по нему ночью.

Видео дня

Самые безопасные направления для женщин-туристок 2023

1. Дубай, ОАЭ.

2. Мадрид, Испания.

3. Чиангмай, Таиланд.

4. Анталия, Турция.

5. Мюнхен, Германия.

6. Барселона, Испания.

7. Медина, Саудовская Аравия.

8. Прага, Чехия.

9. Краков, Польша.

10. Лиссабон, Португалия.

Где безопаснее всего отдыхать туристам в 2023 году

Ранее туристические эксперты определили самые безопасные страны мира для женщин, путешествующих в одиночку. Возглавили рейтинг Ирландия, Австрия и Норвегия.

При этом немецкий Мюнхен признали самым безопасным городом в Европе для одиночных туристов. Также в топ-5 попали Цюрих, Прага, Загреб и Тимишоара.

В то же время рейтинг самых безопасных для туристов стран Европы в этом году возглавили Швейцария, Исландия, Норвегия, Дания и Люксембург.

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.