Такой кофе является очень особенным для греческой культуры.

Обычно греческая кухня ассоциируется у людей с другими блюдами, чем с кофе. Однако богатая и уникальная кофейная культура этой страны точно стоит вашего внимания, пишет The Takeout.

Греческий кофе отличается от других сортов кофе несколькими характерными особенностями. Во-первых, кофейная гуща подается в чашке, ведь это является важным аспектом греческой кофейной культуры. Также напиток пьют очень медленно, поэтому гуща опускается на дно и продолжает наполнять напиток ароматной кофейной вкуснотой.

Также важным отличием греческого кофе является очень крепкая и бархатистая гуща. Кроме того, такой напиток имеет богатую пенку, которую называют каймаки. Большое количество паны означает в Греции высокое качество напитка, ведь она указывает на то, что кофе был правильно приготовлен и не смешанный.

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"Греческий кофе традиционно варят в высокой, тонкой кофеварке, которая называется брики. Для этого нужны всего два-три ингредиента: кофейная гуща, вода и, по желанию, сахар. Хорошая новость для людей с непереносимостью лактозы: греческий кофе традиционно не содержит молока. Греческий кофе варьируется по крепости и сладости от скетоса, который готовится с одной чайной ложкой кофе без сахара, до гликоса, который содержит две чайные ложки кофе и три чайные ложки сахара", - объясняют в материале.

В то же время не менее важным фактором является то, как греческий кофе нужно пить. Такой напиток традиционно пьют медленно, в течение длительного времени, в идеале во время общения с родными или друзьями. Для Греции абсолютно нормально, когда кофе-брейки длятся час или дольше.

"Греческий кофе очень похож на турецкий - некоторые скажут, что это, по сути, одно и то же. Но не стоит говорить о турецком кофе в Афинах или Салониках. Из-за истории политической напряженности, греческий кофе (или эллинико) является лучшим термином, и называя его как-то иначе, вы не добьетесь успеха в общении с местными жителями", - советует издание.

Другие интересные факты о кофе

Ранее диетолог ответила, что произойдет с телом, если ежедневно пить кофе. По ее словам, этот напиток можно пить каждый день, если он дополняет пищу, а не заменяет ее.

"Кофе является распространенным источником полифенольных антиоксидантов, таких как хлорогеновая кислота и кофейная кислота. Это также отличный источник фосфора и магния (по данным Национального института здоровья, среднестатистическая женщина должна получать 420 граммов магния в день)", - объяснила специалист.

Ранее УНИАН рассказывал, может ли кофе спасти от похмелья. Это объясняется тем, что кофеин дает мощный импульс, который избавляет или ослабляет симптомы, однако большинство ученых не соглашается с этим мнением.

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