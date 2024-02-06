Лук-порей относится к семейству овощей аллиум, куда также входят лук, лук-шалот, шнитт-лук и чеснок. Они обладают мягким, слегка сладковатым вкусом и широко используются в таких блюдах, как супы и паста.
Издание Health пишет, что лук-порей - богатый источник антиоксидантных растительных соединений и питательных веществ, которые могут принести пользу здоровью.
Чем полезен лук-порей
- Высокое содержание противовоспалительных и антиоксидантных соединений.
- Может защищать от некоторых видов рака.
- Поддерживает здоровье кишечника.
- Могут улучшать когнитивные функции.
Кроме того, лук-порей содержит несколько питательных веществ, таких как витамины A, C и B6.
Одна порция вареного лука-порея содержит:
- Калорий – 31;
- Жиров - 0 г;
- Углеводов – 7,62 г;
- Клетчатки - 1 г;
- Белка - 0,81 г;
- Витамина А - 41 мкг или 5% от суточной нормы;
- B6 - 0,113 мг или 7% от суточной нормы;
- Меди - 0,062 мг или 7% от суточной нормы;
- Фолатов - 24 мкг или 6% от суточной нормы;
- Витамина C - 4,2 мг или 5% от нормы;
- Витамина K - 25,4 мкг или 21% от нормы;
- Марганца - 0,247 мг или 11% от нормы.
Риски, связанные с употреблением лука-порея
Лук-порей безопасен для большинства людей, но его следует избегать тем, кто страдает аллергией на него. В этом овоще содержится соединение под названием диаллилдисульфид, которое у некоторых людей может вызывать кожные реакции, в том числе контактный дерматит.
Кроме того, в луке-порее много соединений, называемых FODMAPs - это типы углеводов, содержащиеся в некоторых продуктах, таких как чеснок и лук-порей, которые плохо усваиваются пищеварительной системой.
Люди, чувствительные к FODMAP, могут страдать от вздутия живота, диареи и газов. Люди с определенными заболеваниями пищеварительной системы, такими как синдром раздраженного кишечника, чаще страдают непереносимостью FODMAP.
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