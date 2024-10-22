Вещества, которые содержатся в таких продуктах, могут быть ядовитыми для животных.

Многие люди любят своих домашних любимцев, однако важно помнить о том, что им можно есть, а что нет. Некоторая пища может быть очень вредной для собак. Поэтому ветеринар Амир Анвари рассказал в своем TikTok о пяти самых распространенных токсинов, которые влияют на этих животных, пишет Mirror.

Одним из таких продуктов является лук. Этот овощ содержит ядовитое соединение N-пропилдисульфид, что может повреждать красные кровяные тельца, которые потенциально приводят к анемии и отказам органов.

Также собакам следует избегать ксилита. Этот природный сахарный спирт в основном содержится в растениях, среди которых много фруктов и овощей.

Видео дня

Кроме того, эксперты не рекомендуют собакам употреблять виноград и изюм, поскольку они токсичны для них даже в небольших количествах и могут привести к почечной недостаточности или смерти. Более того, сушеные версии этих фруктов вызывают у собак тяжелые симптомы.

"Орехи макадамии также могут привести к отравлению. Токсический компонент, содержащийся в орехах, неизвестен, но находиться рядом с ними опасно для ваших домашних любимцев. Съедание всего нескольких орехов может привести к интоксикации у собак малых и средних размеров", - объясняют в Mirror.

Шоколад тоже является запрещенным продуктом для собак, ведь он содержит теобромин и кофеин, которые являются токсичными. Наибольшую опасность для этих животных представляют темные и горькие сорта шоколада. Белый шоколад, как правило, считается менее вредным, ведь содержит минимальное количество теобромина.

Другие интересные факты о домашних любимцах

Ранее был назван топ-10 самых жизнерадостных собак. В частности в этот перечень вошли бишон фризе, бордер-колли, лабрадор-ретривер, бигль и другие породы.

Также эксперт назвал 5 пород собак, которых нельзя держать в квартире. В частности, по его словам, наиболее важными факторами, которые следует учитывать, являются размер, темперамент и уровень энергии питомца.

Вас также могут заинтересовать новости: