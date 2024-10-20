У этих пород собак всегда замечательное, "солнечное" настроение.

Все больше людей решаются завести в семье собаку. Однако часто довольно сложно выбрать среди сотен пород подходящую именно вам, поскольку все они отличаются по характеру. Если вы ищете "солнечного", жизнерадостного щенка, который никогда не будет унывать и всегда сможет развеселить вас, то, как пишет портал Scotsman, по мнению The Kennel Club, вам стоит обратить внимание на эти 10 пород.

1. Бишон фризе. Исторически сложилось так, что бишон фризе привыкли баловать французские королевские особы, поэтому, наверное, вполне логично, что эти собаки с широкой улыбкой и очаровательной пушистой шубкой известны своим веселым нравом.

2. Бордер-колли очень веселая порода, но в настоящий собачий рай они попадают, когда занимаются спортом. Нет ни одной собаки, которая была бы более в своей стихии, чем восторженная бордер-колли, мчащаяся по полю.

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3. Лабрадор-ретривер. Эти собаки генетически предрасположены к жизнерадостности: еда, прогулки и поглаживания встречаются с блаженной радостью.

4. Бедлингтон-терьер пожалуй, самая улыбчивая из всех пород собак, благодаря чему их веселые мордочки популярны в Instagram. Изначально они были выведены для охоты на крыс, а сейчас любят бегать и подолгу обниматься.

5. Бигль. Американский кеннел-клуб описывает бигля как "счастливого, веселого и дружелюбного", и их улыбчивые морды отражают их обычное настроение. Когда они счастливы, как и большинство собак, они виляют хвостом, но когда бигль действительно счастлив, он виляет всем телом.

6. Ирландский сеттер - еще одна собака, которая наиболее жизнерадостна во время физических упражнений. Они никогда не устают играть со своими семьями, а постоянно виляющий хвост демонстрирует, насколько они счастливы.

7. Брюссельский гриффон - одна из самых веселых пород маленьких собак, которая от природы любит играть. Они также могут заставить вас улыбнуться своим дерзким поведением.

8. Мальтийский пудель. Это собаки, которые любят, чтобы их баловали, и могут попасть в затруднительное положение из-за своего бесстрашия, которое не соответствует их маленькому росту. Однако в какие бы переделки они ни попадали, они всегда реагируют на них с хорошим настроением - и ждут от вас того же.

9. Кинг Чарльз спаниель нуждается в очень малом, чтобы быть счастливым. Дайте им несколько кругов по саду и удобное место для сна, и они будут абсолютно довольны.

10. Золотистый ретривер. Возможно, они не так жизнерадостны, как их близкие родственники лабрадоры-ретриверы, однако они любят жизнь и будут любить вас - при условии, что вы, что очень важно, будете их кормить.

Ранее кинолог назвал одну породу собак, которую бы он никогда не рекомендовал для семей.

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