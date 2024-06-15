Употребление ультрапереработанных продуктов значительно повышает риск развития деменции.

Благодаря технологиям и службам доставки еды ужин не требует от вас значительных усилий. Если вы устали, проще заказать еду на дом из любимого ресторана. Или вы можете порыться в морозилке в поисках готовой пиццы, которую можно приготовить за считанные минуты. В то же время, пишет HealthDigest, несмотря на популярность, вам лучше избегать ультрапереработанной еды, такой как замороженная пицца, особенно с возрастом.

"Мета-анализ, проведенный в 2024 году в журнале Journal of Neurology, показал, что риск развития деменции на 44% выше при диете с высоким содержанием ультрапереработанных продуктов", - говорится в статье.

Ультрапереработанные ингредиенты в готовой замороженной еде

Согласно статье, опубликованной в 2019 году в журнале Public Health Nutrition, вы можете узнать, является ли продукт питания сверхпереработанным, проверив список ингредиентов. Обработанные ингредиенты - это те, которые вы обычно не найдете на своей кухне, включая мясо механической обвалки гидрогенизированные масла и добавки для увеличения срока годности. Такие ингредиенты содержатся в готовой замороженной пасте и пицце.

Видео дня

Согласно статье, опубликованной в 2022 году в American Journal of Epidemiology, риск смертности у людей, употребляющих в пищу больше ультраобработанных продуктов, на 29 % выше по сравнению с теми, кто ест больше цельных продуктов. Красное мясо и обработанные виды мяса, такие как пепперони, связаны с повышением риска смерти на 15 %.

Также, согласно анализу, опубликованному в 2021 году в журнале Nutrients, диеты с высоким содержанием ультраобработанных продуктов могут увеличить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 50 %, а от смертей, вызванных сердечными заболеваниями, - на 66 %. Количество потребляемой ультраобработанной пищи имеет значение. На каждые 10 % калорий, полученных из ультраобработанной пищи, риск ранней смерти от любой причины увеличивается на 15 %.

Ультрапереработанные продукты связаны с другими заболеваниями

По данным мета-анализа, проведенного в 2020 году в журнале Nutrition Journal, ультрапереработанные продукты повышают риск развития гипертонии на 21%. Кроме того, на 23 % повышается вероятность развития цереброваскулярных заболеваний, которые влияют на кровоснабжение мозга. Они также связаны с повышенным риском развития астмы, депрессии и метаболического синдрома.

Если вы не знаете, что приготовить на ужин, то вот рецепт быстрого мясного пирога с грибами за 30 минут от британского шеф-повара Джейми Оливера.

Вас также могут заинтересовать новости: