Эта черта делает вас мишенью для манипуляций: проверьте, есть ли она у вас

Если вы находитесь среди людей, которые манипулируют вами, возможно, пришло время переоценить ваше окружение.

Люди с одной четкой чертой характера наиболее уязвимы к манипуляциям. Тренер по лидерству Олеся Луращи поделилась советами, как бороться с этим и не быть легкой мишенью для манипуляций.

По ее словам, существует определенная черта личности, которая делает людей более уязвимыми к манипуляциям. Когда речь идет о контроле и манипуляции, важную роль играет доверие к себе и к своему восприятию мира. Однако, даже если вы подвергаетесь манипуляциям, это не приговор - вы можете изменить это, когда осознаете проблему.

Людей с низким эпистемическим доверием проще всего контролировать и манипулировать.

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"Эта одна черта делает вас очень легкими для контроля и психологического манипулирования, и эта черта называется эпистемическим доверием. Итак, эпистемическое доверие - это ваша способность доверять себе и доверять своему собственному восприятию мира вокруг вас", - говорит тренер.

Она объяснила, если человек имеет низкое эпистемическое доверие, это означает, что он, скорее всего, подвергается манипуляциям. Люди с такой чертой склонны доверять другим раньше, чем себе.

Психологическая манипуляция со стороны других

"Если вы столкнетесь с человеком, который просто имеет более высокий уровень эпистемического доверия, вы тогда будете соответствовать его уровню эпистемического доверия, и некоторые люди на самом деле могут психологически манипулировать другими. Таким образом, они пытаются изменить точку зрения другого человека, чтобы получить определенное преимущество", - продолжила Луращи.

Она отметила, что люди, которые имеют высокое эпистемическое доверие, могут менять взгляды других людей, чтобы достичь своих целей или уменьшить собственную вину. В то же время, если вы часто попадаете в ситуации манипуляций, не стоит обвинять манипуляторов. Луращи считает, что это может быть сигналом для вас, чтобы оценить свое эпистемическое доверие и работать над его улучшением.

Здоровый уровень эпистемического доверия

Исследование 2016 года показало, что здоровое эпистемическое доверие часто формируется благодаря поддержке и привязанности в детстве. Люди с низким эпистемическим доверием, вероятно, пережили травмы в раннем возрасте. Важно сохранять баланс в уровне доверия, ведь здоровый уровень позволяет доверять другим без необходимости манипулировать ими.

Неуверенность в себе может повысить уязвимость к манипуляциям

"Мы можем определить, когда кто-то сильно сомневается в себе", - объяснила Луращи, - "Это заставляет вас не следовать за этим человеком, и поэтому, если вам трудно влиять на людей на работе, если вам трудно поддерживать отношения, в которых вы всегда чувствуете, что угождаете людям, неуверенность - это основная причина".

Тренер настаивает, что над этой проблемой следует работать. Важно быть уверенным в себе и своих решениях. Луращи также подчеркнула важность окружения: "Вы должны окружать себя только людьми, которые вас вдохновляют".

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