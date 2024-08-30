В частности чернослив полезен для здоровья костей.

Ежедневное употребление чернослива замедляет прогрессирование потери костной массы, которое связано с остеопорозом. Об этом свидетельствует годовое рандомизированное контролируемое исследование, пишет SciTechDaily.

Согласно новому исследованию, которое провели ученые из Пенсильванского университета, чернослив может помочь защитить структуру и прочность костей у женщин в постменопаузе. Результаты исследования указывают на то, что ежедневное употребление чернослива может замедлить прогрессирование возрастной потери костной массы и снизить риск переломов.

"Это первое рандомизированное контролируемое исследование, которое изучало трехмерные костные результаты по структуре, геометрии и предполагаемой прочности костей. В нашем исследовании мы увидели, что ежедневное потребление чернослива влияет на факторы, связанные с риском переломов. Это клинически неоценимо", - подчеркивает заслуженный профессор кинезиологии и физиологии в Пенсильванском университете Мэри Джейн Де Соуза. Видео дня

В издании отметили, что кости состоят из динамических тканей, которые постоянно находятся в процессе ремоделирования. Специализированные костные клетки удаляют старую кость, заменяя ее новой. Уже с возрастом организм разрушает кость быстрее, чем может ее построить.

"Ускоренная потеря костной ткани может привести к остеопорозу - заболеванию, при котором костная ткань становится менее плотной, а ее структура меняется, что делает ее более слабой и повышает риск переломов. По данным Центров контроля и профилактики заболеваний, более 10 миллионов американцев страдают от этого заболевания, и оно чаще встречается у женщин, чем у мужчин, а также у людей старшего возраста", - рассказали в материале.

Де Соуза говорит, что чернослив содержит биологически активные соединения, такие как полифенолы, которые могут притуплять воспалительные процессы, приводящие к потере костной ткани.

Чтобы выяснить, влияет ли ежедневное потребление чернослива на качество костей, ученые провели 12-месячное контролируемое исследование, в котором приняли участие 235 женщин в постменопаузе.

"Участницы были распределены в одну из трех групп: без чернослива; 50 граммов, или от четырех до шести, чернослива в день; или 100 граммов, или от 10 до 12, чернослива в день. Каждые шесть месяцев они проходили обследование с помощью периферической количественной компьютерной томографии (КПКТ), которая позволяет делать поперечные снимки для измерения трехмерной плотности костной массы, геометрии костей и прочности костной ткани", - объяснили в издании.

В течение года исследователи выяснили, что показатели плотности костной массы и прочности большеберцовой кости, или кости голени, снизились у женщин из контрольной группы. Однако те, кто съедал по меньшей мере четыре-шесть черносливов ежедневно, плотность и прочность костной ткани сохранялись, а структура костей, особенно кортикальной, была сохранена.

"Хотя женщины в обеих группах получали пользу от чернослива, четыре-шесть черносливов в день могут быть более приемлемой дозой. Женщины из группы, которая употребляла 100 граммов чернослива, выходили из исследования чаще, поскольку им надоело включать такое количество чернослива в свой ежедневный рацион", - добавляют в материале.

Кроме того, употребление чернослива может потенциально снизить риск остеопороза, пояснила Де Соуза, однако для этого нужны дополнительные исследования.

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