Мэр Нагои повредил награду, когда попытался надкусить, а также задал спортсменке неуместный вопрос.

Японской чемпионке по софтболу Миу Гото, завоевавшей победу на Олимпийских играх - 2020, выдадут новую золотую медаль. Прежнюю повредил своими зубами мэр ее родного города Нагои - Такаси Кавамура.

Об этом пишет Kyodo News со ссылкой на источник.

4 августа Кавамура во время фотосессии со спортсменкой в мэрии города снял маску, надел медаль Гото и стал позировать, зажав награду в зубах.

При этом присутствующие слышали, как он спрашивал у чемпионки: "Вам запрещено иметь романтические отношения?"

Читайте такжеВ Карпатах в бассейн к туристам неожиданно прыгнула корова (видео)Такое поведение политика вызвало возмущение общественности, а японский автогигант Toyota Motor Corp., владеющий софтбольной командой Red Terriers, за которую играет Гото, назвал действия мэра "неуместными" и "крайне прискорбными".

В конце концов Кавамура признал свои слова неуместными, но при этом сказал, что как мэр таким вопросом об отношениях старается расслаблять молодых людей во время общения. Он также извинился за игнорирование ограничений, введенных из-за COVID-19.

Кроме того, политик предложил оплатить замену поврежденной медали. По информации источника, Международный олимпийский комитет, Олимпийский комитет Японии и организаторы Игр в Токио уже скоординировали обмен, и спортсменка также согласилась.

Ожидается, что новую медаль Миу Гото получит в ближайшее время.

Зачем спортсмены кусают медали

Кадры со счастливыми участниками Олимпиады, кусающими свои медали - не редкость, а почти традиция. Ранее торговцы подобным образом проверяли на подлинность золотые монеты, так как на мягком золоте должны были остаться следы зубов. Однако олимпийские медали перестали делать из чистого золота уже более 100 лет назад, так что такое поведение спортсменов расценивается, скорее, как игра на камеру.

На Олимпиаде-2020 награды были сделаны из переработанного материала: металлов, извлеченных из собранных по всей Японии старых электронных гаджетов. Однако участники не перестали кусать свои призы. Организаторы Игр периодически даже напоминали спортсменам, что их медали несъедобные.

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Автор: Катерина Комолова