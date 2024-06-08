Не стоит сразу мыть малину после покупки.

Летом малина является отличной ягодой для употребления, однако не секрет, что она требует деликатного обращения. Если ее правильно не хранить, то она может очень быстро испортиться. Шеф-повар Ронда Стюарт рассказала, как сохранить малину как можно дольше свежей, чтобы наслаждаться ею в течение всего сезона, пишет Southern Living.

По словам Стюарт, поддерживать прохладную температуру и избегать влаги является ключом к продлению жизни малины в домашних условиях.

"Малина является скоропортящимся продуктом, поэтому храните ее в холодильнике как можно скорее. Поместите ее в неглубокую миску, выстланную бумажным полотенцем, чтобы впитать лишнюю влагу", - посоветовала шеф-повар. Видео дня

Стюарт добавила, что важно обеспечить хорошую циркуляцию воздуха вокруг малины, чтобы предотвратить образование плесени и не упаковывать ее плотно в полиэтиленовые пакеты, которые могут задерживать влагу.

"Осматривайте вашу малину ежедневно и удаляйте ягоды с признаками порчи, чтобы предотвратить распространение болезни на другие ягоды", - отмечает эксперт.

Шеф-повар рассказала, что люди также должны быть внимательными в магазине или на рынке при покупке малины.

"Выбирая малину, отдавайте предпочтение рыхлым, твердым ягодам с ярким цветом. Избегайте кашеобразных или заплесневелых ягод, поскольку это свидетельствует о перезрелости или повреждении", - советует Стюарт.

По ее словам, несмотря на желание сохранить малину как можно дольше, лучше съесть ее как можно быстрее.

"Малину лучше всего потреблять в течение нескольких дней после сбора или покупки, чтобы сохранить оптимальный вкус и текстуру. При правильном выборе и хранении ваша свежая малина не разочарует. Наслаждайтесь ее нежным вкусом в любое время дня, добавляя в овсянку, в салат или даже украшая шоколадный пирог", - отметила шеф-повар.

Однако Стюарт не советует мыть малину сразу, как только вы ее купили.

"Влага ускоряет гниение, поэтому лучше мыть ягоды непосредственно перед употреблением", - объяснила она.

Также малину можно замораживать, чтобы наслаждаться ею и после сезона.

Как подготовить малину к замораживанию:

Тщательно вымойте малину и высушите ее бумажными полотенцами.

Выложите сухую малину в один слой на противень.

Поставить противень в морозильную камеру на несколько часов, пока малина не застынет.

Переложите замороженную малину в герметичные контейнеры или пакеты для замораживания.

Пометьте контейнеры этикеткой и датой, чтобы их было легко найти.

"Замороженная малина идеально подходит для смузи, десертов и соусов. При правильной заморозке она прекрасно сохраняет свой вкус и питательную ценность", - подытожила Стюарт.

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