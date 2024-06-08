Летом малина является отличной ягодой для употребления, однако не секрет, что она требует деликатного обращения. Если ее правильно не хранить, то она может очень быстро испортиться. Шеф-повар Ронда Стюарт рассказала, как сохранить малину как можно дольше свежей, чтобы наслаждаться ею в течение всего сезона, пишет Southern Living.
По словам Стюарт, поддерживать прохладную температуру и избегать влаги является ключом к продлению жизни малины в домашних условиях.
"Малина является скоропортящимся продуктом, поэтому храните ее в холодильнике как можно скорее. Поместите ее в неглубокую миску, выстланную бумажным полотенцем, чтобы впитать лишнюю влагу", - посоветовала шеф-повар.Видео дня
Стюарт добавила, что важно обеспечить хорошую циркуляцию воздуха вокруг малины, чтобы предотвратить образование плесени и не упаковывать ее плотно в полиэтиленовые пакеты, которые могут задерживать влагу.
"Осматривайте вашу малину ежедневно и удаляйте ягоды с признаками порчи, чтобы предотвратить распространение болезни на другие ягоды", - отмечает эксперт.
Шеф-повар рассказала, что люди также должны быть внимательными в магазине или на рынке при покупке малины.
"Выбирая малину, отдавайте предпочтение рыхлым, твердым ягодам с ярким цветом. Избегайте кашеобразных или заплесневелых ягод, поскольку это свидетельствует о перезрелости или повреждении", - советует Стюарт.
По ее словам, несмотря на желание сохранить малину как можно дольше, лучше съесть ее как можно быстрее.
"Малину лучше всего потреблять в течение нескольких дней после сбора или покупки, чтобы сохранить оптимальный вкус и текстуру. При правильном выборе и хранении ваша свежая малина не разочарует. Наслаждайтесь ее нежным вкусом в любое время дня, добавляя в овсянку, в салат или даже украшая шоколадный пирог", - отметила шеф-повар.
Однако Стюарт не советует мыть малину сразу, как только вы ее купили.
"Влага ускоряет гниение, поэтому лучше мыть ягоды непосредственно перед употреблением", - объяснила она.
Также малину можно замораживать, чтобы наслаждаться ею и после сезона.
Как подготовить малину к замораживанию:
- Тщательно вымойте малину и высушите ее бумажными полотенцами.
- Выложите сухую малину в один слой на противень.
- Поставить противень в морозильную камеру на несколько часов, пока малина не застынет.
- Переложите замороженную малину в герметичные контейнеры или пакеты для замораживания.
- Пометьте контейнеры этикеткой и датой, чтобы их было легко найти.
"Замороженная малина идеально подходит для смузи, десертов и соусов. При правильной заморозке она прекрасно сохраняет свой вкус и питательную ценность", - подытожила Стюарт.
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