Птица достает соседей чаще всего летом, во все остальные времена года он мирно живет на озере.

Жители британского городка Нортгемптон пожаловались на лебедя, который ежедневно стучит в их двери. Сам жилой квартал расположен возле небольшого озера, поэтому дикие птицы там не редкость.

Об этом пишет New York Post.

У птицы даже появилось имя Седрик. Британцы говорят, что его поведение уже "сводит с ума".

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"Он начинает с того, что стучит по почтовом отверстии – довольно громко стучит по металлу своим клювом. Звуки раздаются по всему дому. Это не наносит никакого вреда, но очень раздражает", – жалуется 70-летний житель квартала Стивен Легг.

Седрик живет со своей "подругой" на близлежащем озере и начал преследовать соседей 5 лет назад. До этого два года птицы шума не поднимали.

Иногда лебедь стучит один или два раза, а затем уходит прочь. В отдельных случаях птица продолжает поднимать шум в течение трех часов.

70-летний британец понятия не имеет, чего хочет Седрик. По его словам, птиц регулярно кормят соседи, поэтому такое поведение вряд ли можно объяснить поисками пищи.

Птица достает соседей чаще всего летом, во все остальные времена года он мирно живет на озере.

Легг даже купил специальный прибор, который бы отпугивал лебедя ультразвуком, но Седрика, похоже, этот звук наоборот привлекал.

"Он просто с этим смирился, возможно, это его даже взбодрило", – предполагает мужчина.

Если этого лета Седрик снова будет доставать Легга своим громким приходом, то почту, жалуется британец, придется просить передавать через окно, чтобы держать двери на замке.

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Автор: Яна Ставская