В Турции бездомная кошка принесла котят к ветеринару и стала звездой.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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На видео, которое сняли врачи в провинции Измир, рыжая кошка несет котенка прямо в смотровую комнату.
Ветеринары говорят: кошка принесла первого детеныша и долго мяукала, а потом ушла, чтобы вскоре вернуться со вторым.
Как сообщается, осмотрев малышей, врачи увидели у обоих воспаление на глазах. Котят вылечили, а потом вместе с заботливой мамой отдали в добрые руки.
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