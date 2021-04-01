Ветеринары вылечили малышей и отдали всю кошачью семью в хорошие руки.

В Турции бездомная кошка принесла котят к ветеринару и стала звездой.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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На видео, которое сняли врачи в провинции Измир, рыжая кошка несет котенка прямо в смотровую комнату.

Ветеринары говорят: кошка принесла первого детеныша и долго мяукала, а потом ушла, чтобы вскоре вернуться со вторым.

Как сообщается, осмотрев малышей, врачи увидели у обоих воспаление на глазах. Котят вылечили, а потом вместе с заботливой мамой отдали в добрые руки.

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Автор: Екатерина Лиманская