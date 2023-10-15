Пользовательницы отмечают, что не стоит обесценивать чьи-то чувства или опыт.

Рождение ребенка – это радость для многих людей, однако беременность не является легкой прогулкой для будущих мам. Кроме бешеной нагрузки на организм, существенно повлиять на настроение могут и неосторожные высказывания других людей. Женщины признались, что есть несколько фраз, которые они слышат от окружающих и которые доводят их до бешенства.

Об этом пишет Mirror. Одна из женщин призналась в соцсетях, что хочет, чтобы ей перестали говорить, как она должна себя чувствовать. От одного человека она услышала вопрос о том, как чувствует себя будущая мама. Когда беременная ответила ей, что очень тяжело, то услышала в ответ такую фразу: "Подожди пока ребенок родится. Тогда станет действительно тяжело".

"Неважно, есть ли у того, кто это говорит, дети или нет. Они все это говорят, и я чувствую желание ударить их по лицу и кричать "заткнись", потому что это меня очень злит. Такое ощущение, что они преуменьшают мои жалобы и что я не имею права чувствовать себя несчастной, потому что тяжелые времена начинаются, когда появляется ребенок. Больше всего ненавижу, когда это исходит от людей, у которых даже нет детей!!! Откуда ты знаешь? Меня это так бесит", –написала она.

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Другие мамы и беременные женщины посочувствовали автору поста:

"Кажется чрезвычайно жестоким спрашивать кого-то, как у него дела, только чтобы сказать ему, что будет хуже", – написала одна из них.

"Люди так плохо говорят о том, когда родится ребенок, я не могу поверить, что все беспокоили меня вопросами о том, когда же я его рожу", – заметила другая женщина.

Еще одна будущая мама также поделилась тем, какие слова других людей ей неприятно слышать. Она призналась, что близкие, когда спрашивали ее о самочувствии, отвечали словами: "Ну, ты же сама этого хотела".

"И это не незнакомцы. Это мои родители и лучший друг, с которым мы дружим 20 лет. Если вы не собираетесь поддержать меня, когда спрашиваете, как у меня дела, не спрашивайте", – добавила она.

Другая женщина, ожидающая ребенка, заметила, что ее "любимым" советом является фраза: "Высыпайся, пока можешь".

Пользовательницы отмечают, что не стоит обесценивать чьи-то чувства или опыт.

В сети рассказали о худших реакциях на новость о беременности

В соцсетях людей спросили о том, как они отреагировали на новости о беременности женщин. Один мужчина рассказал, что когда его подруга сказала, что ждет ребенка, он очень удивился и ответил: "Серьезно? Ты родишь человека?". Люди до сих пор вспоминают ему этот случай.

Женщина вспомнила, как сообщила о беременности своему партнеру. В ответ она услышала: "О, это логично. Ведь в последнее время ты немного больше, чем обычно".

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