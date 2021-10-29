Глава "слуг" в Раде пообещал ознакомиться с творчеством украинского философа.

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия оправдался за недавний конфуз, когда перепутал цитату Григория Сковороды с отрывком из криминальной драмы "Поймай меня, если сможешь".

Об этом идет речь в комментариях к соответствующему посту телеведущей Натальи Влащенко в Facebook.

"Арахамия- айтишник. И этим все сказано", - написала Влащенко.

В комментариях глава "слуг" сообщил, что не изучал в школе украинскую литературу, о чем есть подтверждение в его аттестате.

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"Тем не менее надо делать выводы и действовать. Поэтому сегодня был приглашен в рабочую группу по празднованию 300-летия Сковороды в следующем году - в следующий раз не ошибусь", - пообещал Арахамия.

Также у Арахамии в комментариях поинтересовались, какие у него были оценки по другим предметам.

"Пятёрки. Золотая медаль в школе и красный диплом в университете", - гордо ответил депутат.

Что этому предшествовало

Ранее Арахамия не узнал цитату украинского философа Григория Сковороды "Мир ловил меня, но не поймал". В частности, он перепутал цитату Григория Сковороды с криминальной драмой, в которой снимался Леонардо Ди Каприо "Поймай меня, если сможешь". "Без понятия. Мне почему-то вспомнился Ди Каприо в каком-то фильме "Поймай меня, если можешь", – смеясь, сказал депутат.

Автор: Виолетта Орлова