В ходе эфира Милютин неоднократно приводил странную "статистику" о якобы смертности среди вакцинированных.

Противник вакцинации от коронавируса, юрист Захар Милютин со скандалом покинул студию ток-шоу "Право на владу".

Это произошло в прямом эфире программы накануне вечером.

В частности, антивакцинатор неоднократно приводил странные статистические данные о "масштабной смертности от коронавируса" среди вакцинированных. В ответ ему приводили реальные цифры и примеры того, как прививки от коронавируса спасают жизни и значительно облегчают процесс болезни тем, кто все же подхватил "корону". На это звучали еще более нелепые заявления.

Гости студии неоднократно призывали его не обманывать общество и покинуть студию. И через некоторое время Милютин принял такое решение, решительно направившись за кулисы. По дороге с ним случилась неприятность: юрист сначала зацепился за студийное оборудование, а затем вовсе упал.

"Я извиняюсь, такая студия", - сказала ему вслед ведущая Наталья Мосейчук.

Во время этого же прямого эфира врач из Одесской области эмоционально пристыдил политиков за ссоры и манипуляции на теме коронавируса и пригласил их помочь выносить трупы умерших в больницах.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Виолетта Орлова