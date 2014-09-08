Футболиста выгнали из сборной Бразилии за инсценировку изнасилования своего коллеги
Футболиста сборной Бразилии Дугласа Майкона отчислили за инсценировку изнасилования партнера по команде Элиаса.
Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Ole do Brasil.
После победы над Колумбией (1:0) в товарищеском матче 6 сентября главный тренер «пентакампеонов» Дунга разрешил игрокам прогуляться по Майами, где проводилась встреча. Майкон, Элиас и Оскар втроем отправились в один из баров.
В заведении Элиас напился, устроил несколько драк и помочился на пол. Придя в отель, дебошир заснул, а Майкон предложил Оскару пошутить над спящим партнером по сборной. Оскар отказался, однако Майкон попросил у поваров отеля перец и сгущенку и поместил эти продукты в анус спящего Элиаса. Затем он разбудил футболиста и сказал ему, что тот был изнасилован четырьмя мужчинами.
Читайте такжеГлавный тренер сборной Бразилии по футболу отправлен в отставкуЭлиас отправился на медицинское обследование, которое и выявило обман. После этого 29-летний футболист пожаловался на шутника главному тренеру сборной, и Дунга принял решение отчислить Майкона из команды. Официальный представитель «селесао» Гилмар Риналди попросил журналистов отказаться от вопросов о дальнейшей судьбе отчисленного игрока.
За сборную Бразилии 33-летний Майкон провел 75 встреч, в которых забил семь мячей. Футболист регулярно вызывался на различные континентальные турниры, а в 2010 и 2014 годах представлял сборную на чемпионатах мира по футболу.