Футболиста выгнали из сборной Бразилии за инсценировку изнасилования своего коллеги

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Ole do Brasil.

После победы над Колумбией (1:0) в товарищеском матче 6 сентября главный тренер «пентакампеонов» Дунга разрешил игрокам прогуляться по Майами, где проводилась встреча. Майкон, Элиас и Оскар втроем отправились в один из баров.

В заведении Элиас напился, устроил несколько драк и помочился на пол. Придя в отель, дебошир заснул, а Майкон предложил Оскару пошутить над спящим партнером по сборной. Оскар отказался, однако Майкон попросил у поваров отеля перец и сгущенку и поместил эти продукты в анус спящего Элиаса. Затем он разбудил футболиста и сказал ему, что тот был изнасилован четырьмя мужчинами.

Читайте такжеГлавный тренер сборной Бразилии по футболу отправлен в отставкуЭлиас отправился на медицинское обследование, которое и выявило обман. После этого 29-летний футболист пожаловался на шутника главному тренеру сборной, и Дунга принял решение отчислить Майкона из команды. Официальный представитель «селесао» Гилмар Риналди попросил журналистов отказаться от вопросов о дальнейшей судьбе отчисленного игрока.

За сборную Бразилии 33-летний Майкон провел 75 встреч, в которых забил семь мячей. Футболист регулярно вызывался на различные континентальные турниры, а в 2010 и 2014 годах представлял сборную на чемпионатах мира по футболу.