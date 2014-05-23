Свалившегося в ущелье альпиниста спасло размещение SOS-статуса в соцсети

Спасателям удалось отыскать в Гималаях свалившегося в ледниковую расщелину американского альпиниста Джона Олла (John All) благодаря размещенному им на Facebook статусу с просьбой о помощи, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Metro. Раненый мужчина просидел 19 часов в ущелье, был вызволен службой спасения и доставлен в одну из больниц Непала.

В понедельник, 19 мая увлекающийся скалолазанием Джон Олл, 44-летний учитель географии, находился на горном леднике на высоте 6 тысяч метров над уровнем моря, оступился и упал в расщелину глубиной 25 метров. Он вывихнул плечо, сломал пять ребер, колено и локоть. Мужчина был один, поскольку его альпинистская группа ранее приняла решение вернуться домой, а он решил продолжить путь.

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В ущелье Олл обнаружил, что его мобильный телефон ловит сеть. Альпинистразместил сообщение на странице сообщества American Climber Science Program на Facebook с просьбой вызвать для него международную службу спасения. Пострадавший написал: «Пожалуйста, вызовите Global Rescue. Джон, сломана нога, ребра, внутреннее кровотечение. Лагерь Химлинг 2. Поторопитесь».

Участники группы вызвали спасателей. Джон тем временем разместил на своей странице видео, на котором его друзья увидели ущелье и выступ, на котором сидел альпинист, ожидая помощь. Ожидая прибытия спасателей, Олл обновлял статусы, сообщая о своем состоянии. Он рассказывал, что служба Global Rescue никак не может найти свободный вертолет и что он вынужден ночевать в ледяной расщелине. Позже Джон обновил статус, пожаловавшись на холод и боль в поврежденных частях тела, добавив, что это «самая долгая ночь в его жизни».

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Прибывшие спасатели доставили Олла в больницу Катманду. Уже оттуда альпинист написал, что в момент спасения даже не мог по-настоящему обрадоваться и поблагодарить всех участвовавших в операции. В среду, 21 мая, его выписали из больницы, остановив внутреннее кровотечение и наложив гипс. Уже дома Джон написал на странице American Climber Science Program благодарность всем, кто проявлял участие, подчеркнув, что дружеские реплики помогли ему продержаться.