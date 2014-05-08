СМИ: Шведские спецслужбы пытались соблазнить сына Брежнева

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на статью газеты The Times, опубликованную 8 мая. Однако их планы провалились из-за предательства шведского сотрудника, работавшего на КГБ.

Подробности шпионской истории раскрываются в новой книге бывшего начальника службы госбезопасности Швеции (СЭПО) Улофа Фронштедта (Olof Franstedt) «Охотник за шпионами». Фронштедт, руководивший СЭПО с 1966 по 1978 год, хотел при помощи шантажа склонить к сотрудничеству Юрия Брежнева, который в то время работал в советском торговом представительстве в Стокгольме. К нему предполагалось подослать британского агента по имени Энн, которую Великобритания представила как самую эффективную соблазнительницу, ни разу не провалившую ни одной миссии по соблазнению мужчин.

Читайте такжеУмер зять Леонида БрежневаСогласно плану, Энн должна была пообещать Юрию интимную близость и заманить его в квартиру, напичканную скрытой фото- и видеоаппаратурой. СЭПО планировала шантажировать мужчину с помощью записей для получения информации об СССР. Однако, несмотря на тщательную подготовку операции, Юрий Брежнев неожиданно покинул территорию Швеции до реализации планов СЭПО. Намерения шведской спецслужбы выдал один из ее сотрудников Стиг Берглинг (Stig Bergling), в то время сотрудничавший с КГБ. «Даже сегодня я прихожу в бешенство, когда об этом думаю», — признается Фронштедт.

Берглинг был разоблачен в 1979 году и арестован по пути в Израиль. Затем его депортировали в Швецию, где приговорили к пожизненному заключению за государственную измену. Бывший агент смог бежать в 1989 году, после того как ему было разрешено посетить жену. Он сам сдался властям в 1994 году и отсидел еще три года.