Киевлянки смогут оставлять своих мужей в специальной комнате в ТЦ на время шопинга
12:25, 09 апреля 2014Курьёзы
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Пока женщины занимаются шопингом, их мужья могут спокойно отдохнуть и почитать.
Киевлянок "освободят" от мужей на время шоппинга в ТЦ / REUTERS
Отныне шопинг с мужем становится приятнее. Один из киевских торговых центров открыл специальную мужскую комнату, говорится в программе "Сніданок 1+1", сообщает ТСН.ua.
Комнату назвали читальней. Ведь там мужчины, чьи жены бегают в поисках обновок, могут не только посидеть в уютном мягком диване, но и повысить свой интеллектуальный уровень за чтением книг. Мужчинам предлагают на выбор художественную и научную литературу.
А вот водочных напитков там не приносят.
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Особенно приятно то, что услуги читальни абсолютно бесплатные.
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