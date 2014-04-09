Киевлянки смогут оставлять своих мужей в специальной комнате в ТЦ на время шопинга

Отныне шопинг с мужем становится приятнее. Один из киевских торговых центров открыл специальную мужскую комнату, говорится в программе "Сніданок 1+1", сообщает ТСН.ua.

Комнату назвали читальней. Ведь там мужчины, чьи жены бегают в поисках обновок, могут не только посидеть в уютном мягком диване, но и повысить свой интеллектуальный уровень за чтением книг. Мужчинам предлагают на выбор художественную и научную литературу.

А вот водочных напитков там не приносят.

Читайте такжеВо Франции запретили ночной шопинг

Особенно приятно то, что услуги читальни абсолютно бесплатные.