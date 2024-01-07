Если отношения вызывают у вас беспокойство, стоит задуматься.

Должен ли я остаться или мне уйти - фраза, которая, вероятно, в какой-то момент приходит в голову каждому, когда дело касается отношений. Возможно, вы только начали встречаться или же встречаетесь уже давно. В любом случае, многим интересно особенно в такие моменты понять, насколько они действительно совместимы друг с другом, пишет HackSpirit.

Психологи составили девять классических признаков несовместимости:

отношения вызывают у вас беспокойство (вы постоянно беспокоитесь о том, что о вас подумают, когда вы что-то сделаете или просто отправите то или иное сообщение; волнуетесь, нравитесь ли вы еще своему партнеру, как раньше);

вам не нравится общество друг друга (если вы не стремитесь проводить время вместе, возможно, ваши отношения исчерпали себя);

у вас нет общих интересов (вам может быть трудно найти общий язык или связь из-за мелочей);

вы идете разными путями в жизни (когда два человека начинают идти разными путями, также очень сложно найти общий язык и сохранять близость);

у вас кардинально разные взгляды на мир (совершенно нормально иметь разные мнения и взгляды, но точно так же важно быть на одной волне по базовым вещам и принципам);

вы хотите разного от жизни и видите свое будущее совершенно иначе;

вы не чувствуете себя счастливым, когда партнер счастлив;

вы не разделяете и не понимаете языки любви друг друга (то, что у вас разные способы проявления любви, не означает, что вы несовместимы, но если вы не пытаетесь наладить отношения, принимая это, что-то явно не так);

вы не говорите о "глубоких вещах" (совместимость - это чувствовать себя в безопасности с партнером, безопасно открываться, безопасно обсуждать свои интересы и безопасно быть на 100% самим собой).

В том случае, если вы обнаружите какой-либо из этих признаков в своих отношениях, возможно, пришло время вместе поработать над решением накопившихся проблем или же принять желаемое решение.

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