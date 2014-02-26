Жительница Нью-Йорка родила на перекрестке

Около 16.00 24 февраля 39-летняя Полли МакКорт (Polly McCourt), у которой начались родовые схватки, вышла из подъезда своего дома и успела дойти лишь до ближайшего перекрестка, чтобы поймать такси до больницы, как у нее отошли воды и начались потуги. Об этом пишут MEDНовости со ссылкой на New York Daily News.

Как сообщает издание, Полли упала на асфальт и через несколько минут на свет появилась девочка. Роженице помогли проходившие мимо люди. Прохожие также вызвали «скорую помощь» и полицию, а до их приезда завернули новорожденную в свои шарфы и свитера.

Прибывшие медики доставили мать, у которой это были третьи роды, и ребенка в Lenox Hill Hospital. Как сообщается, обе чувствуют себя хорошо. Вес девочки составил 3 350 граммов, ее назвали Айла Изабелл (Ila Isabelle). Второе имя новорожденная получила в честь женщины, отдавшей Полли свое пальто.