В Париже женщинам официально разрешили носить брюки

Запрет, который был введен еще в 1799 году, официально отменен по решению министра по правам женщин Наджат Валло-Белькасем, пишет The Daily Telegraph.

Ранее запрет неоднократно пытались отменить, но власти откладывали решение по этому вопросу, ссылаясь на то, что в настоящее время не стоит уделять внимание «правовой археологии».

Закон о внешнем виде гласил, что женщины могут носить брюки только со специального разрешения. Кроме того, появляться в «мужской одежде» на людях можно было и в исключительных случаях - например, на велосипеде или верхом на лошади. Закон пережил несколько редакций, но был отменен только сейчас.

Согласно нормативному акту, полиция Парижа могла задержать женщину в брюках, но на практике закон давно не применялся. Тем не менее, правозащитники и борцы за равные права женщин и мужчин регулярно пытались добиться отмены закона.

Лента.ру