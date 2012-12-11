Уникальный красный бриллиант ушел с молотка за $2,1 миллиона

07:31, 11 декабря 2012
Курьёзы
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Бриллиант уникального красного цвета с оранжевым отливом размером в три карата был продан на торгах Christie's в Нью-Йорке за 2,1 миллиона долларов.

Красный бриллиант. Фото с сайта christies.com

Это самый крупный бриллиант естественной красно-оранжевой гаммы, когда-либо оцененный Институтом драгоценных камней Америки и появлявшийся на торгах. Устроители аукциона рассчитывали выручить за камень от 700 тысяч до $1,2 миллиона, поскольку красный цвет считается самым редким для алмазов.

Миру известны всего три красных бриллианта весом более пяти каратов, один из которых - DeYoung Red в 5,03 карата бриллиантовой огранки находится в Смитсоновском музее естественной истории в Вашингтоне.

РИА Новости

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