Уникальный красный бриллиант ушел с молотка за $2,1 миллиона

Это самый крупный бриллиант естественной красно-оранжевой гаммы, когда-либо оцененный Институтом драгоценных камней Америки и появлявшийся на торгах. Устроители аукциона рассчитывали выручить за камень от 700 тысяч до $1,2 миллиона, поскольку красный цвет считается самым редким для алмазов.

Миру известны всего три красных бриллианта весом более пяти каратов, один из которых - DeYoung Red в 5,03 карата бриллиантовой огранки находится в Смитсоновском музее естественной истории в Вашингтоне.

РИА Новости