Apple 1976 года продали за рекордные 400 тысяч евро

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Euronews, покупатель, который участвовал в аукционе через Интернет, пожелал остаться неизвестным.

Компьютер представляет особую ценность, так как он в рабочем состоянии и с небольшим монитором. Всего для продажи было собрано порядка 200 Apple-1.

Громоздкая по нынешним меркам модель Apple-1 была создана в 1976 году Стивом Возняком, соучредителем фирмы Apple. Изначально аппарат был оснащен процессором с частотой 1 мегагерц, оперативной памятью 4 килобайта с возможным увеличением до 48 килобайт, но без монитора, блока питания и даже без закрытого корпуса. Цена составляла от 500 до 666 долларов.

На аукционе был выставлен "собранный компьютер", являвшийся флагманской коммерческой моделью Стива Джобса и затем модернизированный в Apple II, который выпускался с 1977 года уже миллионными тиражами.

Несколько месяцев назад на торгах аукционного дома Sotheby's аналогичный компьютер был продан за 374,5 тысячи долларов. В октябре 2012 года на аукционе Christie's Apple-1 не нашел покупателя.