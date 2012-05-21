Завершается восьмилетняя эпопея Доктора Хауса

Заключительная 177-я серия популярного сериала "Доктор Хаус" с Хью Лори в главной роли противоречивого гениального диагноста Грегори Хауса, выходит в понедельник на экран, сообщил телеканал FOX.

Сериал в жанре медицинской драмы, созданный Девидом Шором, длился восемь лет, в лучшие моменты привлекая к экрану почти 30 миллионов зрителей, отмечает ТСН.

Пик популярности "Доктора Хауса" пришелся на 2007-й год, однако потом аудитория стабильно сокращалась и в последние месяцы упала до 5,5-6,6 миллионов людей, несмотря на многочисленные "Золотые глобусы" и шесть "Эмми" за сценарий и постановку.

Уроженец Великобритании Лори попал в Книгу рекордов Гиннеса как наиболее высокооплачиваемый актер телесериала - его гонорары за каждую серию в 2010 году достигли беспрецедентных 700 тысяч долларов.

"И зритель, и доктор устали", - объясняют продюсеры завершение проекта. К тому же Лори хочет в большей степени сосредоточиться на музыкальной, а не актерской деятельности - он играет на клавишных и поет в благотворительной рок-группе Band From TV.

Последняя серия "долгоиграющего" фильма выходит с интригующим названием "Все смертны". Фанаты Хауса пытаются угадать, чем завершится любимый сериал – одни предчувствуют любовный "хеппи энд". Другие убеждены, что восьмилетняя эпопея закончится смертью доктора. Умеренные оптимисты допускают, что Хаус в последнем эпизоде изобретет что-то гениальное - как то панацея от рака или СПИДа.