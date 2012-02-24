Менеджер дортмундской «Борусии» бойкотирует Евро-2012 из-за Тимошенко?

Генеральный менеджер одного из самых титулованных футбольных клубов Германии - дортмундской «Борусии» - Ханс-Иоахим ВАЦКЕ намерен бойкотировать Евро-2012 в Украине из-за дела экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом он сказал в интервью немецкому изданию «Спорт Бильд», сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батьківщина».

«Конечно, я хотел бы увидеть игры, но я не уверен, что я это сделаю. Я еще не решил», - сказал Х.-И.ВАЦКЕ относительно игры немецкой сборной на Чемпионате Европы по футболу в Украине.

Причиной он называет скандальный приговор Ю.ТИМОШЕНКО, которая была осуждена к семи годам заключения. «Я возмущен тем, что ТИМОШЕНКО находится за решеткой. Я хотел бы, чтобы больше людей выступили в ее защиту, поддержали тех, кто в ней нуждается, и создали протестное движение. Такое поведение в центре Европы? Это просто невероятно. Мне необходимо над этим подумать», - сказал Х.-И.ВАЦКЕ.

«Спорт Бильд» отмечает, что хотя Х.-И.ВАЦКЕ размышляет над бойкотом игр в Украине, он посетит вторую страну-хозяина чемпионата.

«Я точно посещу игры, которые будут проходить в Польше, например те, в которых будут играть наши трое польских игроков», - сказал менеджер дортмундской «Борусии».