Королева Британии снимает стресс пропалыванием цветочных клумб

Королева Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II снимает стресс пропалываем цветочных грядок. Это утверждает ее американский биограф журналист Сэлли Бедел Смит.

Когда королеве, которая вскоре отметит 60-ю годовщину восшествия на престол, необходимо успокоиться, она уединяется в саду, где активно борется с сорняками.

Сэлли Смит подготовила составленную на основе доверительных бесед и эксклюзивных интервью с представителями ближайшего окружения монарха книгу «Королева Елизавета».

«Один из ее двоюродных братьев рассказал, что когда ей необходимо успокоиться, она спешит в сад рвать сорняки», — утверждает автор издания, публикация которого одобрена Букингемским дворцом.

Британский монарх представлен читателю, как окруженная таинственностью историческая личность, которой не чуждо ничто человеческое. У Елизаветы II много преданных друзей, но из-за ее уединенного образа жизни у них сложились специфические отношения.

«Королева интересуется их семейными делами, но между ними возведена некая стена. Они, в свою очередь, никогда не решились бы расспрашивать ее о чем-то интимном или о личной жизни. Многое остается известно лишь ей самой», — подчеркивает Сэлли Смит.

Не всегда гладкими были в прошлом отношения у Елизаветы II с супругом герцогом Эдинбургским Филиппом, однако ныне монаршая чета живет в полном мире и согласии, отмечается в книге, которая вскоре должна появиться в продаже и обещает стать бестселлером.

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