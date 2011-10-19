В Клубе путешественников будут выяснять разницу между мачо и мучачо

Вечером в пятницу, 21 октября, в агентстве УНИАН пройдет очередное заседание Клуба путешественников «УНИАН – Тут и там».

На этом заседании журналист, путешественник Валерий КРАМАРЕНКО расскажет об Испании. Тема: “Испания – страна-парадокс, или чем мачо отличается от мучачо”.

К участию в Клубе путешественников приглашаются «все, кто любит Испанию, кто готов ее всякий раз открывать для себя по-новому, или пока еще только мечтает побывать в этой стране».

Место проведения: Киев, ул. Крещатик, 4, конференц-зал. Начало в 18:30. Вход свободный.

Справка УНИАН. Основателями клуба выступили УНИАН и туристический сайт “Тут и там”.

Идея проекта, по словам главного редактора УНИАН Александра ХАРЧЕНКО, заключается в том, чтобы «дать возможность тем, кто осуществил интересное путешествие по Украине (Тут), или за рубежом (Там), рассказать о нем в непринужденной, камерной обстановке таким же коллегам-путешественникам. По сути, речь идет о развитии жанра устных дорожных заметок, которые благодаря современным техническим возможностям можно каждый раз создавать как яркое авторское шоу».

«Изюминкой» проекта, добавляет руководитель сайта «Тут и там» Владимир ЗМАЖЕНКО, заключается в том, что в Клубе каждый путешественник может себя попробовать в роли «Юрия Сенкевича» (популярный телеведущий советских времен – УНИАН), избрав себе маршрут для рассказа, стилистику или иллюстративный материал - фотоснимки, видеоматериалы, рисунки или что-то другое. Слушатели же и зрители имеют возможность видеть мир не глазами одного-единственного ведущего, а открывать для себя Украину и другие страны через эмоции, мировоззрение и мировосприятие разных людей. Также важно, что это интерактивное общение, чего не может быть в любой телепередаче – вы не сможете спросить ведущего, уточнить что-то у него, попросить “отмотать” назад интересный кадр”.

Организаторы отмечают, что участие в роботе клуба может принять каждый желающий.