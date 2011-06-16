Укрзализныця думает получить первый «Hyundai» с опережением графика

«Укрзализныця» рассчитывает получить первый поезд «Hyundai» с опережением графика — в конце февраля - начале марта 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам заместитель генерального директора

«Укрзализныци» Леонид ЛОБОЙКО.

«Сегодня вся работа ведется в соответствии с графиком поставки. И если по графику мы ожидали поставки первого электропоезда где-то в конце марта 2012 года, то сейчас работа проводится с некоторым опережением, и мы планируем, что в конце февраля - начале марта мы получим первый поезд», - сказал он.

По словам Л.ЛОБОЙКО, до этого, в январе-феврале поезд пройдет испытания на заводе в Корее. В декабре т.г. в Корею поедут украинские специалисты для обучения специфики эксплуатации поездов такого типа.

Как напомнил Л.ЛОБОЙКО, «Укрзализныця» работает сейчас над модернизацией путей с тем, чтобы поезда «Hyundai», развивающие скорость до 160 км/ч, могли ездить на такой скорости. «В результате, планируем сократить время движения из Киева во Львов до 5 часов, в Харьков — до 5 часов, в Донецк — 6 часов», - отметил Л.ЛОБОЙКО. Он также напомнил, что к Евро-2012 будут также поставлены два двухэтажных поезда производства «Шкода». По словам Л.ЛОБОЙКО, Крюковский вагоноремонтный завод сейчас работает над опытным образцом двухсистемных электропоездов за бюджетные средства.

«Что касается «Hyundai», - это не просто поезд, а это открытие скоростного движения на участке между Львовом и Киевом, Киевом и Харьковом через Полтаву и Киев-Донецк через Полтаву», - отметил Л.ЛОБОЙКО.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2010 г. Южная железная дорога подписала контракт с компанией "Hyundai Corporation» на поставку 10 новых межрегиональных электропоездов в девятивагонной комплектации для внедрения в Украине скоростного железнодорожного движения. В соответствии с контрактом, 6 электропоездов будут поставлены до Евро-2012, еще 4 – после проведения чемпионата. Поезда будут способны развивать скорость до 160 км/ч, что является первым шагом на пути внедрения высокоскоростного пассажирского движения в Украине.