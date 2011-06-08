В Киеве стартовала программа стажировки для столичных студентов

В Киеве стартовала программа стажировки для студентов столицы “Время карьеры”.

Об этом сообщил сегодня во время пресс-конференции в УНИАН инициатор программы, председатель Центрального Совета ВГО Гражданское движение Олега Рябоконя» Олег РЯБОКОНЬ.

По его словам, благодаря этой инициативе, лучшие столичные студенты будут иметь возможность получить практические навыки в компаниях-партнерах на протяжении одного месяца. Он добавил, что программа будет продолжаться с 1 по 26 августа 2011 года, однако срок стажировки может быть продлен в индивидуальном порядке по окончанию программы.

О.РЯБОКОНЬ отметил, что целью программы является предоставление талантливой молодежи возможности получения практического опыта, популяризации социально ответственного бизнеса в Украине и помощи отечественным компаниям в поисках перспективных специалистов. “Проблема первого рабочего места является ключевой для большинства студентов, поскольку без опыта работы их не хотят трудоустраивать”, - сказал он. По его словам, программа «Время карьеры» предусматривает стажировку участников программы в структурных подразделениях компаний-партнеров и выполнения функциональных обязанностей в соответствии с требованиями места стажировки. Предусмотрена стажировка студентов в структурных подразделениях компаний-партнеров на протяжении полного рабочего дня; встреча со специалистами различных отраслей и топ-менеджментом компаний и т. п.

О.РЯБОКОНЬ добавил, что работа со стажерами свидетельствует о социальной ответственности компаний и их готовности инвестировать в будущее страны.

Со своей стороны президент “Парка Киевская Русь” Владимир ЯНЧЕНКО заметил, что его компания принимает участие в этой программе, поскольку считает, что таким образом можно построить мостик между прошлым, настоящим и будущим. “Такая программа является не просто уместной, а крайне необходимой”, - сказал он. По словам В.ЯНЧЕНКО, сегодня работодатели испытывают недостаток кадров в творческих профессиях и соответствующая программа поможет более глубоко познакомить студентов с теми профессиями, которые на уровне с профессиями юриста и экономиста, также могут приносить средства за моральное удовлетворение.

В свою очередь директор из маркетинга ЧП “Пронет” Яков ВЛАСЕНКО заметил, что его компания поддержала соответствующую программу, поскольку таким образом можно укреплять свой кадровый ресурс и находить среди студентов наиболее талантливых. “Это поддержка не только отдельно взятых молодых людей, но и страны в целом", - сказал он. Я.ВЛАСЕНКО также добавил, что вполне вероятно, что студенты, которые будут проходить стажировку в их компании, смогут претендовать на официальное трудоустройство.

В программе «Время карьеры» могут принять участие только студенты очной формы обучения, получающие первое высшее образование, или выпускники 2011 года. Необходимо заполнить анкету программы, размещенную на сайте www.riabokon.com, и подать ее до 26 июня.