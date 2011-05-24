На Киевщине пройдет Международный фольклорный фестиваль

26-29 мая в Переяслав-Хмельницком, на территории скансена (музея под открытым небом) „Музей народной архитектуры и быта Средней Надднепрянщины”, пройдет Первый Международный фольклорный фестиваль «Світовид».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской областной государственной администрации, в фестивале, который пройдет по инициативе председателя КОГА и при поддержке Киевской областной организации Партии регионов, примут участие фольклорные коллективы Хорватии, Польши, Беларуси и России. Украину будут представлять коллективы Киевской, Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Полтавской, Черкасской, Черниговской областей.

Программой фестиваля предусмотрено проведение мастер-классов по кузнечному мастерству, гончарству и другим народным промыслам, выставка-продажа работ народных мастеров, спортивно-игровые мероприятия. Под сопровождение веселых музыкантов каждый сможет попробовать блюда на свой вкус.

Гала-концерт лучших творческих коллективов состоится 28 мая. В нем примут участие группы «Мандри», «ДримбаДаДзига», «Вереск» (Россия), «Гастінєц» (Беларусь). В целом Киевская область готовится принять почти десять тысяч участников и гостей фестиваля «Світовид».

Как отметил председатель КОГА Анатолий ПРИСЯЖНЮК, Украина богата талантами, которые известны не только в нашем государстве, но и за ее пределами, и фестиваль даст толчок к дальнейшему развитию культурно-этнографического наследия Киевской области и Украины в целом, будет содействовать развитию туризма, обмена культурными традициями.