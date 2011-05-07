В Сумах состоялся Венецианский бал

В Сумском театре драмы и музыкальной комедии имени Михаила Щепкина прошел Венецианский балл.

Как передает корреспондент УНИАН, организатором мероприятия выступила Сумская молодежная общественная организация «Студенческая республика». По словам ее председателя Владислава БЕРЕЗЫ, Венецианский бал призван «вернуть нашему обществу забытые ценности, напомнить об изысканности, красивых манерах и раскрыть стремление к прекрасному, которое в действительности есть в каждом человеке».

«Мы решили развивать традиции, начало которым положено предыдущими балами. Для нас важно, чтобы проект имел продолжение. В этом году мы изменили формат: вместо Венского бала провели Венецианский. Поэтому удивили посетителей колоритами Венеции, в которой бал продолжается целую неделю: каждый день - разная программа. Мы же вместили все это в один вечер», – рассказал В.БЕРЕЗА.

Венецианский балл в Сумах был объявлен балом-маскарадом: обязательный аксессуар - маски у его участников добавили балу загадочности. Дебютанты бала учились танцевать, а также искусству визажа, ораторскому искусству, бальному этикету в «Школе светской жизни» за 300 гривен с учетом стоимости билета на бал. Без школы попасть на бал можно было за 120 грн.

В целом в мероприятии приняли участие около 200 человек, в том числе глава Сумской облгосадминистрации Юрий ЧМЫРЬ.