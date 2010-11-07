Королева Великобритании завела страничку в Facebook

Королева Великобритании Елизавета II завела официальную страницу в соцсети Facebook, сообщает AP.

На странице, которая станет доступна пользователям уже с понедельника, будут размещаться видеоролики, фотографии и новости не только Елизаветы II, но и других членов королевской семьи, включая принцев Уильяма и Гарри.

Пользователи смогут отправлять сообщения в Букингемский дворец, оставлять комментарии на страницах королевы, и найти подробную информацию о событиях, которые будут проходить вблизи от их домов.

Однако, этот аккаунт будет иметь корпоративный статус, а не личный, поэтому люди не будут иметь возможность подружиться с королевой.

Королевская семья уже имеет свой аккаунт в Twitter и собственный видеоканал на YouTube. «Газета.Ru»