На частный дом в США упала с неба ледяная глыба

На частный дом в штате Колорадо упала с неба ледяная глыба размером с футбольный мяч, сообщает в среду, 18 ноября, Associated Press. Упавший на крышу дома в воскресенье кусок льда разрушил крышу здания и незначительно повредил стены кухни здания. Ни находившаяся внутри хозяйка дома, ни ее 9-летняя дочь не пострадали.

В Федеральном управлении гражданской авиации (Federal Aviation Administration - FAA) считают, что лед образовался на фюзеляже самолета, пролетавшего участок повышенной влажности. Специалисты управления еще не закончили свое расследование, однако утверждают, что упавший с неба предмет - это чистый, а не "синий лед", который приобретает характерную окраску из-за пигмента, который добавляется в воду для самолетных туалетов.

В рамках расследования FAA выяснит, какие самолеты пролетали в районе падения льда и обяжет перевозчиков провести их технический осмотр на предмет утечки давления кабины.

Лента.ру