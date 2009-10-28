Путин снялся в кино

Российский премьер Владимир Путин принял участие в съемках документального фильма журналиста Владимира Кондратьева «Стена», посвященного двадцатой годовщине падения Берлинской стены.

Как сообщает Газета.ру, в съемках фильма также приняли участие известные политики, общественные деятели, военные и журналисты из России и Германии, сыгравшие ключевую роль в тех событиях или непосредственно наблюдавшие за ними. Среди них Михаил Горбачев, Рихард фон Вайцзеккер (президент ФРГ в 1984–1994 годы), Лотар де Мезьер (глава правительства ГДР после падения стены), Эгон Кренц (генсек ЦК СЕПГ), Сергей Хрущев (сын Никиты Хрущева) и многие другие.