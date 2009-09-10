Янукович на свадьбе: будьте счастливы, как море Монако и терриконы Донбасса

Самой дорогой свадьбой в Украине, гуляемой 09.09.09, украинские СМИ единодушно называют свадьбу дочери народного депутата от Партии Регионов Юрия Іванющенко - Яны и ее жениха-француза. Подробно описывает весь пафос ТаблоID.

Декоратором выставочного центра "Эксподонбас" наняли Бориса Краснова, тамадой - Максима Галкина. Меладзе, Рамазотти и Тимоти развлекали гостей, среди которых были и Янукович с женой, и Ахметов.

Виктор Федорович в торжественном тоне поблагодарил молодых за единение "Донбасса с Монако". "Это так прекрасно", - сказал Янукович.

"Вы знаете, я недавно приехал из Монте-Карло. Но когда увидел этот зал... Я вам скажу - Донбасс круче", - продолжил Виктор Федорович. А в конце он выдал настоящий хит: "Будьте счастливы, как море Монако, как терриконы Донбасса".

Who is мистер Иванющенко, отгрохавший такую свадьбу? Украинский избиратель вряд ли знаком со 111-м номером Партии регионов. На заседаниях Рады он появлялся нечасто, а на комитет вообще ни разу не пришел.

Однако "Юру Енакиевского", как называют на исторической родине Иванющенко, хорошо знает весь Донбасс.

В интернете можно найти много публикаций о енакиевской братве девяностых, где "Юра Енакиевский" играл значительную роль. Он же традиционно упоминается в статьях, где речь идет об убийстве Ахатя Брагина.

Иванющенко никогда не подавал в суд на подобные публикации. Вообще в Украине он бывает очень редко, живет в Монако, где его дочь Яна и нашла себе жениха.