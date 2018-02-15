В сериале "Ходячие мертвецы" впервые покажут голого зомби
14:58, 15 февраля 2018Курьёзы
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Перед зрителями, которые дожили до восьмого сезона, предстанет полностью обнаженный зомби.
Ранее в сериале мертвецов без одежды не было / Фото amc.com
В сериале "Ходячие мертвецы" впервые будет показан полностью голый зомби. Премьера второй половины восьмого сезона состоится 25 февраля.
"Есть эпизод, в котором мы создали нашего первого полностью голого ходока. Мы никогда этого не делали", - сказал исполнительный продюсер Грег Никотеро, передает Entertainment Weekly.
Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве зомби атаковали участников пятикилометрового забега.
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