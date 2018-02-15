В сериале "Ходячие мертвецы" впервые покажут голого зомби

14:58, 15 февраля 2018
Курьёзы
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Ранее в сериале мертвецов без одежды не было / Фото amc.com

"Есть эпизод, в котором мы создали нашего первого полностью голого ходока. Мы никогда этого не делали", - сказал исполнительный продюсер Грег Никотеро, передает Entertainment Weekly.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве зомби атаковали участников пятикилометрового забега.

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