В Киеве зомби атаковали участников пятикилометрового забега (фоторепортаж)

22:54, 01 октября 2017
Курьёзы
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В Киеве состоялся забег, участникам которого пришлось избегать атак зомби.

Не все из участников забега добежали до финиша / Фото УНИАН

В Киеве 30 сентября состоялся "Zombie Run". Это всемирно известный забег по 5-километровой трассе, которая кишит зомби.

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Бегун получает пояс с 3 лентами, которые символизируют его жизни. Во время забега нужно избегать зомби, чтобы они не сорвали ленты.

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