Ресторан, в котором схватили Саакашвили, высмеял инцидент в Facebook

На странице ресторана интересуются, что нужно заказать, чтобы трапеза закончилась депортацией.

Грузинский ресторан в центре Киева неожиданно привлек к себе внимание после того, как там силой задержали Михеила Саакашвили. В соцсети администрация реагирует на это с юмором.

Так, в отзывах на странице ресторана в Facebook некий пользователь поставил заведению 5 баллов из 5 и поинтересовался: "Что нужно заказать у вас, чтобы меня депортировали в Нидерланды?" - "Мы пока только по Польше специализируемся", - ответил администратор.

Другой пользователь поставил единицу и сыронизировал о том, что в ресторане беспокоятся о безопасности клиента. "Только авиаперелет за Ваш счет", - ответил администратор.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля Саакашвили был задержан правоохранителями в ресторане в центре Киева, после чего, по словам его соратников, был вывезен в неизвестном направлении.

В Государственной пограничной службе Украины заявили, что Саакашвили возвращен в Польшу в порядке реадмиссии, откуда он прибыл в нарушение украинского законодательства.