Памятник Ленину в Киеве будет демонтирован

Изувеченный памятник Ленину, овеянный не только коммунистической славой, но и просто веселыми киевскими легендами, таки будет демонтирован, пишет газета "Сегодня". И, возможно, на свое место уже не вернется.

«На время ремонта Ленина демонтируют, а потом его судьбу решит Кабмин, ведь это достопримечательность национального уровня. Монумент сделан из редкого материала — карельского кварцита. Из него строили Мавзолей в Москве. Кварцит надо заказывать», — рассказал начальник главка культурного наследия Руслан Кухаренко. Стоимость реставрации, по мнению киевского скульптора Олега Пинчука, примерно 100 тысяч гривен.

Заммэра Киева Сергей Рудык уже высказал идею создания музея «Парк советского периода», куда может переехать и Ленин после реставрации. Но последнее слово — за Кабмином. Если он не даст санкции на «переезд» памятника, то у Ильича есть шанс вернуться на прежний пятачок в начале бульвара.

Как сообщал УНИАН, 30 июня члены праворадикальной националистической организации повредили памятник Ленину в центре Киева. По данным правоохранительных органов, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.