Илон Маск анонсировал огнемет "для защиты от зомби"

14:01, 28 января 2018
Курьёзы
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The Boring Company открыла предзаказ на огнеметы / фото boringcompany.com

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Об этом основатель компаний Tesla и SpaceX написал на своей странице в Twitter.

Также Маск добавил, что огнемет пригодится и в случае зомби-апокалипсиса, а если он не поможет против "полчищ мертвецов", бизнесмен обещает вернуть деньги.

"Когда случится зомби-апокалипсис, вы будете рады, что купили огнемет. Либо он спасет вас от орды мертвецов, либо мы вернем деньги!", - написал Маск.

Позже бизнесмен написал еще несколько постов, посвященных огнемету. Он призвал не покупать его, затем добавил "если, конечно, вы не хотите повеселиться".

Затем Маск опроверг слухи о работе над подготовкой зомби-апокалипсиса, чтобы подстегнуть спрос на оружие.

За первые несколько часов были зарезервированы две тысячи огнеметов стоимостью 500 долларов. Всего доступны 20 тысяч огнеметов.

К огнемету The Boring Company предлагает также купить огнетушитель за 30 долларов. "Конечно, можно купить его и дешевле где-то еще, но у этого крутой стикер а кнопка для удобства прямо сверху", - сказано на сайте компании.

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Теги: #зомби-апокалипсис#огнемет Маска