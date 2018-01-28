Илон Маск анонсировал огнемет "для защиты от зомби"

Маск опроверг слухи о работе над подготовкой зомби-апокалипсиса, чтобы поднять спрос на "оружие".

Илон Маск анонсировал поступление в продажу безопасных огнеметов нового поколения, способных "зажечь любую вечеринку". Их будет продавать одна из компаний Маска - The Boring Company.

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Об этом основатель компаний Tesla и SpaceX написал на своей странице в Twitter.

Также Маск добавил, что огнемет пригодится и в случае зомби-апокалипсиса, а если он не поможет против "полчищ мертвецов", бизнесмен обещает вернуть деньги.

"Когда случится зомби-апокалипсис, вы будете рады, что купили огнемет. Либо он спасет вас от орды мертвецов, либо мы вернем деньги!", - написал Маск.

When the zombie apocalypse happens, you’ll be glad you bought a flamethrower. Works against hordes of the undead or your money back! — Elon Musk (@elonmusk) January 28, 2018

Позже бизнесмен написал еще несколько постов, посвященных огнемету. Он призвал не покупать его, затем добавил "если, конечно, вы не хотите повеселиться".

Затем Маск опроверг слухи о работе над подготовкой зомби-апокалипсиса, чтобы подстегнуть спрос на оружие.

The rumor that I’m secretly creating a zombie apocalypse to generate demand for flamethrowers is completely false — Elon Musk (@elonmusk) January 28, 2018

За первые несколько часов были зарезервированы две тысячи огнеметов стоимостью 500 долларов. Всего доступны 20 тысяч огнеметов.

К огнемету The Boring Company предлагает также купить огнетушитель за 30 долларов. "Конечно, можно купить его и дешевле где-то еще, но у этого крутой стикер а кнопка для удобства прямо сверху", - сказано на сайте компании.