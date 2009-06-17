Коллекцию бракованных марок продадут за $4 миллиона

Аукционный дом Spink Shreves Galleries планирует продать уникальную коллекцию почтовых марок почти за 4 миллиона долларов, сообщает Лента.русо ссылкой на АР.

Коллекция из примерно трех тысяч марок с типографскими ошибками была собрана жителем Питсбурга Робертом Канлиффом (Robert H. Cunliffe), который скончался в 2008 году в возрасте 83 лет. По словам специалистов, участнику Второй мировой войны и увлеченному коллекционеру удалось найти почти все известные бракованные марки.

Особое место в собрании Канлиффа занимают марки, на которых часть изображения перевернута. Ожидается, что именно они станут самыми дорогими лотами. Так, за четыре марки США 1901 года с перевернутым электромобилем аукционисты планируют выручить до 300 тысяч долларов, а экземпляр знаменитого "Перевернутого Дженни" 1918 года с изображением биплана надеются продать за 150 тысяч долларов.

Как рассказал сын Канлиффа, тот начал собирать коллекцию в возрасте трех лет. Семья тогда жила в квартире над магазином спиртного, и мальчик имел доступ к маркам на коробках и ящиках из-под вина. Коллекция акцизных марок Канлифа была продана в июне 2008 года почти за два миллиона долларов.