Вошел в роль: убийца из Китая 12 лет притворялся немым и разучился говорить

17:55, 26 декабря 2017
Курьёзы
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Он объяснил, что решил молчать, чтобы случайно не проболтаться.

Иллюстрация / REUTERS

Житель Китая, которого подозревают в убийстве, 12 лет притворялся немым и в результате разучился говорить. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В 2005 году мужчина убил дядю жены после ссоры из-за 500 юаней. Чтобы уйти от наказания, он сбежал из своей деревни. Затем китаец нашел работу на стройке в другой провинции, сменил имя, снова женился и завел ребенка. Чтобы его не разоблачили, все это время он притворялся немым.

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Полиция обратила внимание на мужчину из-за того, что у него не было документов. Экспертиза выявила совпадение между его ДНК и образцами родителей подозреваемого в убийстве, который бесследно исчез 12 лет назад. В результате мужчина сознался в совершении преступления.

Свое признание китаец написал на бумаге, потому что после долгого молчания утратил способность говорить. Среди прочего, он объяснил, что решил молчать, чтобы случайно не проболтаться.

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Теги: #китаец разучился говорить