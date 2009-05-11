В Польше придумали новое наказание для пьяных водителей

Польское правительство готовит изменения в Уголовный кодекс, которые будут предусматривать усиление ответственности за управление автомобилями в нетрезвом состоянии.

Как сообщает Polska, пьяных водителей, согласно действующему законодательству, в настоящее время карают штрафом и лишают прав. Изменения же предлагают карать таких водителей также обязательными общественными работами.

«Тот, кого поймают пьяным за рулем авто, будет вынужден, например, стричь газоны... Речь идет о том, чтобы его видели соседи», - сказал заместитель министра юстиции Польши Кшиштоф КВЯТКОВСКИЙ.

Кроме того, водителей, которые несколько раз будут задержаны в нетрезвом состоянии, будут лишать водительских прав навсегда.

Эксперты поддерживают усиление ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Изменения к закону, подготовленные правящей в Польше «Гражданской платформой», поддерживает также крупнейшая оппозиционная партия «Право и справедливость».