Итальянка сыграла пышную свадьбу сама с собой

Итальянка Лаура Месси устроила свадебную церемонию для самой себя - с белым платьем, многослойным тортом, дружками и 70 гостями. Об этом сообщает ВВС.

"Я сказала друзьям и родственникам, что если не найду себе пару до 40 лет, то женюсь сама на себе. Я твердо верю, что каждый из нас должен любить прежде всего себя. Сказку можно иметь и без принца", - рассказала 40-летняя фитнес-тренер.

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Лаура говорит, что идея женитьбы с собой появилась у нее два года назад после окончания отношений, которые продолжались 12 лет. Церемония не имеет никакого юридического значения, но в последнее время так поступают все больше людей в разных странах мира. Бракосочетание с собой уже стало трендом, который назвали "сологамией".

Сторонники таких церемоний говорят, что отмечают любовь к себе и принятие себя, а также хотят получить такое же социальное одобрение, как и традиционные пары. Первые сообщения о людях, которые женятся с собой, появились в 1993 году. Эта тема фигурировала в сериалах "Секс и город" и "Хор".

Как сообщал УНИАН, в Испании участница конкурса красоты упала в бассейн во время дефиле.