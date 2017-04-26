"Винница есть Винница. Я его к Гройсману отправил": Луценко рассказал о курьезах в работе прокуратуры (видео)

Генпрокурор Юрий Луценко призвал региональных прокуроров ответственно относиться к возбуждению уголовных дел и не предпринимать попыток давить на людей и бизнес. На всеукраинской конференции прокуроров он рассказал о нескольких курьезных случаях в работе сотрудников прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

"Я никогда не забуду, когда винницкая прокуратура привезла мне дядька-обходчика - 60 с лишним лет, 40 лет трудового стажа. Какая-то падлюка украла узкоколейку. Наша доблесная полиция возбудила дело против этого обходчика у которого нашла несколько костылей из украденного пути. Ему за это шесть лет давали. И прокурор это утвердил. На этом мы убили доверие к прокуратуре, полиции и государству у всех, кто знает этого дядька. Я уверен, что таких дел сотни. Дядько, кстати, очень интересный. Он когда понял, что его в ГПУ не расстреляют и не закроют, уже уходя вспомнил и заявил: "Мне еще субсидии много насчитали". Ну, Винница есть Винница. Я его к Гройсману отправил", - рассказал генпрокурор.

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Кроме того, Луценко рассказал о курьезных попытках правоохранителей давить на бизнес. Вспомнил австрийские "наркотики" для украинской колбасы и запрет известного профилактического препарата против боли в горле, а также сообщил об остановке работы коньячного производства в Украине из-за наличия опасных для здоровья сивушных масел.

"Последний "подвиг" наших коллег из СБУ - остановка всех коньячных заводов потому, что они ядовитые. Я долго расспрашивал, в чем их ядовитость, и оказалось, что в сивушных маслах. Мужчины понимают, что если много выпить, то это действительно близко к яду, но это же не значит, что всю коньячную отрасль необходимо остановить", - сказал Луценко.