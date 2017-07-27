"Это же ср*нь господняя!": Кличко о снесенном рынке на "Лесной" (видео)

Виталий Кличко прокомментировал снос рынка на станции метро "Лесная", это, по его мнению, улучшит ситуацию в городе. Соответствующее видео на своей YouTube-странице опубликовало KNK-Media.

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"Я был на Лесной. Ну, эээ, извините, пожалуйста, рынком это назвать трудно, потому что это же "срань господняя", - сказал Кличко.

Как сообщал УНИАН, в ночь на вторник, 25 июля, возле станции метро "Лесная" бульдозерами снесли торговые ряды на одном из участков.

Как сообщают свидетели происшествия, снос палаток начался около двух ночи, а накануне утром к этим торговым рядам приходили четыре представителя исполнительной службы Деснянского райуправления и представитель Киевсовета, которые сообщили о демонтаже палаток.