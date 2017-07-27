"Это же ср*нь господняя!": Кличко о снесенном рынке на "Лесной" (видео)
Столичный мэр выдал очередной "перл", назвав один из рынков Киева "сранью господней".
Виталий Кличко прокомментировал снос рынка на станции метро "Лесная", это, по его мнению, улучшит ситуацию в городе. Соответствующее видео на своей YouTube-странице опубликовало KNK-Media.
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"Я был на Лесной. Ну, эээ, извините, пожалуйста, рынком это назвать трудно, потому что это же "срань господняя", - сказал Кличко.
Как сообщал УНИАН, в ночь на вторник, 25 июля, возле станции метро "Лесная" бульдозерами снесли торговые ряды на одном из участков.
Как сообщают свидетели происшествия, снос палаток начался около двух ночи, а накануне утром к этим торговым рядам приходили четыре представителя исполнительной службы Деснянского райуправления и представитель Киевсовета, которые сообщили о демонтаже палаток.