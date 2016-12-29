В России ворона не пустила эстонца домой, забрав у него паспорт на границе

Об этом сообщает местное издание 47news со ссылкой на данные Северо-Западного таможенного управления РФ.

Сообщается, что инцидент произошел в Ивангороде при оформлении документов. Гражданин вытащил паспорт, птица подскочила и утащила документ. Должностные лица таможенного поста попытались помочь гражданину, даже были привлечены кинологи со служебными собаками. Все попытки поймать "воровку" окончились неудачей.

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Пропажу оформили в полиции Ивангорода, там же гражданину дали адрес эстонского консульства в Санкт-Петербурге для получения документов, необходимых для возвращения на родину.

Через несколько дней нашелся и украденный паспорт. Ворона бросила его недалеко от пешеходного пункта пропуска, вырвав всего один лист.

Как ранее сообщал УНИАН, летом в социальных сетях было опубликовано видео говорящего ворона в Харьковском зоопарке.